ІТ-шники подались у ФОПи: переваги та недоліки оформлення

ФОП – фізична особа-підприємець, це представник малого або навіть мікро-бізнесу. Фактично, він звичайний працівник, з яким компанія оформила договір як з підприємцем. Це означає, що в працівника немає оплачуваної відпустки, йому ніхто не оплатить лікарняний, працює він без страховки і премій.

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Але від такої форми співпраці є і фінансовий зиск. Компанії, укладаючи угоди з ФОПами, заощаджують 22% єдиного соцвнеску з кожного ненайманого працівника. Відповідно у ФОПа і зарплата вища, адже офіційно наймана людина сплачує майже 20 % зі свого доходу, а ФОПівець віддає державі лише 5% та мінімальний соцвнесок – 918 гривень.

Якщо за два роки кількість малих підприємців скоротилась на 8%, в ІТ-сфері навпаки, кількість ФОПів зросла майже на половину – це плюс 40 тисяч підприємців у сфері програмування.

У більшості випадків ІТ-шники реєструються як ФОПи, бо не можуть працювати за застарілим трудовим кодексом – дистанційна робота, робота на кілька компаній, понаднормовий час, передача інтелектуальних прав. Однак юридично така співпраця на межі дозволеного і є благодатним ґрунтом для зловживань контролюючих органів.

Саме тому бізнес чекає від нової влади чітких правил гри. Що дозволено, що заборонено. Данило Гетманцев, який може очолити податковий комітет Верховної ради, обіцяє систему вдосконалити. І запевняє, ІТ-бізнесу боятися нічого.

Нагадаємо, міністр соцполітики Андрій Рева заявив, що нове обмеження ФОП направлене тільки проти тих роботодавців, які хочуть мінімізувати платежі до держбюджету.

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