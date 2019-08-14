Італійська паста та барбершоп: як змінити професію і відкрити бізнес

В Україні шириться тенденція, коли люди опановують новий фах, часто кардинально протилежний тому, чим займалися. Нова діяльність стає не просто роботою, а справою життя.

До прикладу, менеджер-економіст Олена, яка тепер виготовляє більше десяти видів домашньої італійської пасти і колишній будівельник Віталій, який став перукарем і в його барбершоп нині запис на тиждень наперед.

До декрету Олена була менеджером-економістом. Коли народила донечку, шукала для маленької корисну, смачну і легку в приготуванні їжу. Та думала про майбутнє – повертатися до офісної роботи не хотіла.

Експерименти починалися вдома. Згодом, купила обладнання, і з квартири виробництво переїхало в міні-цех. Тут Олена виготовляє 20 кілограмів авторської домашньої пасти щотижня. Її поставляють у ресторани і продають у роздріб. Вже є постійні покупці. 300 грамів коштують 80-90 гривень.

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Також в Черкасах відкрилась суто чоловіча територія – перукарня барбершоп. Відкрив її Віталій, будівельник за фахом. Після перелому руки довелося йти до центру зайнятості, там вивчився на перукаря.

Віталій, як і Олена, переконаний, краще зважитися на зміни, ніж потім шкодувати, що не ризикнув.

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