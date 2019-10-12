Італійський суд пояснив суворий вирок нацгвардійцю Марківу

Італійський суд оприлюднив пояснення вироку нацгвардійцю Віталію Марківу. Українця засудили до 24 років за гратами начебто за причетність до вбивства італійського фоторепортера Андреа Роккеллі.

Таке жорстке покарання судді пояснили тим, що Марків нібито допомагав організувати убивство іноземних журналістів на околиці окупованого бойовиками Слов’янська 2014-го року. Тоді перебував на горі Карачун і бачив ту ділянку залізниці, біля якої загинув Роккеллі.

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Також зазначили, що нацгвардієць начебто сам сидів у засідці та відстежував пересування машин через оптичний прилад зброї. Згодом – почав стріляти.

В документі також назвали свідчення українських військових на захист Марківа суперечливими, хоча представники Нацгвардії надали докази того, що підрозділ українця не мав на озброєнні мінометів і відповідно не міг влучити в італійського репортера. Адвокати українця мають півтора місяці, щоб оскаржити рішення суду.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як у Венеції українці влаштували акцію на підтримку нацгвардійця Марківа.

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