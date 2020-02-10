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Івангород наш. Естонія оголосила територіальні претензії Росії

Територіальні претензії може висувати не лише Росія.  У маленькій Естонії заявили про свої права на деякі російські регіони. Політики в Таллінні переконані, що  рано чи пізно їм таки вдасться повернути міста Івангород та Печори.

Івангород буквально в 100 метрах від естонської Нарви. На думку спікера парламенту Хенна Пиллуааса, російське місто на тому боці річки знову має стати частиною Естонії. Територіальні претензії до найбільшої країни світу він скромно виклав у своєму дописі в соцмережах. Він написав, що Росія анексувала естонські землі, як український Крим, але на 70 років раніше. Деталі у сюжеті Руслана Тарасова з Радіо Свобода.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як в Естонії навчилися протистояти пропаганді та кібератакам з Росії.

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