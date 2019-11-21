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Іванісов призупиняє членство у Слузі народу на час перевірки його судимості

Народний депутат із фракції Слуга народу Роман Іванісов заявив, що призупиняє членство у фракції на час перевірки інформації про його судимість.

Напередодні генеральний прокурор Руслан Рябошапка підтвердив, що Роман Іванісов справді був засуджений за зґвалтування неповнолітньої.

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Він додав, що ГПУ перевіряє, чи була погашена ця судимість. За даними ЗМІ, Іванісова затримали 1995 року в Запорізькій області. Він дістав 3,5 роки тюрми.

Сам нардеп спочатку заперечував свій злочин, у Facebook він написав, що це політичне замовлення. Проте пізніше видалив пост.

Напередодні президент Зеленський заявив, що змусить Іванісова скласти мандат, якщо підтвердяться факти його причетності до зґвалтування.

Нагадаємо, нардеп від Слуги народу Юрій Корявченков підтвердив, що разом з іншими колегами з партії зустрічався з керівником поліції Кривого Рогу у вересні.

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