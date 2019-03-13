Із гастарбайтерів – у інвестори: як заробітчани створюють бізнес в Україні

Із гастарбайтерів – у інвесторів. Українські заробітчани щомісяця переказують на батьківщину до $1 млрд. Торік з-за кордону прислали рекордні 11 млрд зелених. Утім, мігранти можуть переказувати утричі більше, а головне – самотужки інвестувати ці гроші в Україну. Наприклад, у власний малий бізнес.

Політики лише обіцяють повертати заробітчан на батьківщину. Але жодних стимулів поки не дають. А дарма, адже у світі є чудові приклади, як учорашні гастарбайтери можуть стати основою для формування середнього класу в Україні.

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За освітою – вчитель фізкультури. А за покликанням – кухар. Василь Новак готує неймовірну італійську пасту та піцу. Усіх тонкощів приготування піци Василь навчився у Європі, пробувши там 15 років гастарбайтером. Спочатку у Польщі, а потім – в Італії. Починав із миття посуду. А за кілька років став шефом в італійських ресторанах із зарплатою у кілька тисяч євро. Жив у відомому курортному містечку Позітано.

Та вже 5 років Василь куховарить в українській Коломиї. Повернутися на батьківщину його вмовила дружина Інна. Вона також працювала в Італії. Але, коли завагітніла, наполягла на поверненні додому. В Італії не хотіли втрачати цінного кухаря. Але Василь разом з дружиною вирішили відкрити піццерію в Україні. Стартували у важкий період – під час подій на Майдані. Тоді ризикнули усім, що мали.

За 5 років сім’я разом із компаньйонами в Коломиї відкрили вже чотири заклади. Зараз у них працює щонайменше 40 працівників. Приклад сім’ї Новаків демонструє, що заробітчани можуть не лише переказувати рідним гроші, а й інвестувати у власний бізнес. Але повертаючись з-за кордону, мігранти привозять не лише кошти, а й цінний досвід.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Польщі стурбовані відтоком українських заробітчан до Німеччини.

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