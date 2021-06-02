Із масовим застосуванням авіації: РФ оголосила план навчань Захід 2021

Росія оголосила про плани щодо стратегічних військових навчань Захід 2021. Зокрема, буде чотири тисячі військових і велика кількість авіації. Тренування щороку РФ проводить спільно з Білоруссю.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу повідомив, що під час них буде створено складну повітряну ситуацію. Також планується масове застосування авіації.

Відповідні маневри відбудуться з 10 до 16 вересня 2021 року.

Напередоні повідомляли, що вони охоплять п’ять білоруських полігонів. Між тим відпрацьовуватимуть бойові дії в умовах міста.

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Російська агресія біля кордонів

Представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк повідомив, що вздовж українського кордону та в тимчасово окупованому Криму досі перебувають до 100 тис. російських військовослужбовців.

Також він наголосив, що нарощування РФ військ свідчить про її незмінний намір продовжувати збройний конфлікт з Україною.

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