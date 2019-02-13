Із невдахи – в королі. Історія успіху Роббі Вільямса

Роббі Уільямсу виповнилося 45 років. Ще у 2005 він отримав звання кращого артиста року і удостоївся честі бути внесеним до Книги рекордів Гіннесса. Втім, у дитинстві ніхто не пророкував хлопцю успіх.

Навчався він погано, був ледарем і першим клоуном в класі, але зате мав артистичний талант, добре танцював і співав. У 1990 році його мати побачила в газеті оголошення про набір до поп-гурту і запропонувала Роббі сходити на прослуховування. Місцевий музичний колектив саме шукав п’ятого учасника. Називався нікому невідомий гурт – Take That. 16-річний Вільямс став наймолодшим його вокалістом.

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Наступні п’ять років Роббі разом із Take That гастролювали переважно у пабах. Переспівували хіти. Втім, вже за рік усе змінилося – хлопці випустили перший альбом, і прокинулися зірками. Після випуску третього альбому Вільямс заявив – хоче покинути гурт.

Роббі записав перший сольний альбом, і успіх не забарився. Хіт під назвою Angels звів його на музичний Олімп. Роббі Вільямс займає лідируючі позиції в музичних чартах вже багато років поспіль. Добрий характер, миловидна зовнішність і безмежна любов до фанатів – ось головні риси особистості Вільямса, які так приваблюють публіку.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Роббі Вільямс пояснив, кому показав палець на відкритті ЧС.

Опубліковано Лютий, 13 в 12:15



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