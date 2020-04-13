Із тотального карантину треба виходити негайно – німецький лікар

Із тотального карантину треба виходити негайно, немає часу чекати вакцини, – так вважає німецький епідеміолог Александр Кекуле, який передбачив епідемію коронавірусу в Європі та ще у січні закликав Ангелу Меркель розпочати масову перевірку туристів.

Тепер же лікар переконаний: зупинка всього може зашкодити більше, ніж сам вірус. І пропонує план виходу із карантину. Літні люди повинні дотримуватися ізоляції. А тим, кому немає 50, треба дати можливість перехворіти і виробити імунітет.

Водночас, не можна забувати про дотримання дистанції, гігієни та маскового режиму, особливо у приміщеннях. Але передусім, на думку Кекуле, варто відкрити садки та школи, адже діти найменш вразливі.

До речі, схожий план уряду представили і британські науковці. Вони пропонують спершу вивести на роботу тих, кому до 30. З іншого боку, вчені ще не дійшли згоди щодо того, як вірус впливає на молодих.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому в Італії коронавірус став трагедією і як його стримує Німеччина.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.