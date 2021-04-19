Ізраїль скасував обмеження, а Німеччина подовжила карантин: коронавірус у світі

Ізраїль вперше послабив карантинні обмеження, запроваджені рік тому. Також скасовують деякі обмеження у Великій Британії та США.

Натомість Німеччина та Туреччина вирішила подовжити карантин. Однак найгірша Covid-ситуація нині в Індії.

Країна є лідером за поширенням коронавірусу в світі. Напередодні там зафіксували 273 тис. інфікувань. Померли від хвороби 1,6 тис. людей.

У столиці Індії Нью-Делі запроваджують жорсткий шестиденний локдаун.

Більшість людей просять не виходити з дому та працювати віддалено. Водночас магазини, торговельні центри та спортзали будуть зачинені.

Також у Туреччині щодня фіксують понад 50 тис. нових інфікувань. У країні щонайменше до середини травня діятиме локдаун.

Тим часом у Польщі після трьох тижнів обмежень відкрилися дитсадки. Згодом запрацюють ясла та інші дошкільні заклади.

Однак в країні все одно подовжать локдаун мінімум на тиждень через велику хвилю госпіталізацій.

Між тим в Ізраїлі від неділі людям дозволять ходити на вулицях без масок. Адже в країні вакцинували вже понад 80% дорослого населення.

Окрім того, повноцінно відновлять роботу дитячі садки та школи. Але у приміщенні діти мають бути в масках.

У США однією дозою вже вакцинували половину дорослого населення (понад 130 млн людей).

А Нова Зеландія та Австралія вперше за рік відновили між собою авіасполучення.

Коронавірус в Бразилії

Окрім того, у Бразилії жінок закликали не планувати вагітність через погіршення ситуації з коронавірусом і поширення нового штаму.

Водночас країна продовжує бути епіцентром поширення вірусу.

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