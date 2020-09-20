Йдуть у декретні відпустки та надихають своїх дітей на звитяги: Міжнародний день батька 2020

Сьогодні Україна святкує Міжнародний день батька. Це неофіційне свято, у третю неділю вересня.

Сучасні татусі – це не просто родинні гаманці, вони йдуть у декретні відпустки, не гірше за жінок вміють міняти памперси та часто стають рушійною силою для своїй нащадків.

Україна знає історії, коли батьки виховують геніїв, чемпіонів, вундеркіндів. Як от Дар’я Білодід – наймолодша у світі чемпіонка світу з дзюдо або 11-річна Кіра Макогоненко – чемпіонка України з боксу.

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Своїм успіхам вони завдячують своїм татусям, які тренують і надихають. А у Харкові живе тато музичного вундеркінда Миколи Мирошниченка – його швидкості гри на роялі міг би позаздрити сам Шопен, а за один рік він вивчив понад сотню музичних творів.

Лікарі пророкували хлопцю повний параліч і коротке життя, і тільки завдяки татові він не тільки вижив, а й став одним з найперспективніших музикантів світу.

Всенародний день батька – історія свята

Всенародний день батька святкують у третю неділю вересня, а саме 20 вересня. Це свято започаткували у США в 1966 році.

У 2020 році Всенародний день батька припадає на 20 вересня. У цей день зазвичай влаштовують святкові заходи, аби підкреслити важливість ролі батька у вихованні дитини.