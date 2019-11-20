Йогурт без наповнювача на кухні: що можна приготувати

У світі ритуали з довготривалого приготування їжі відходять у минуле, бажання здорово харчуватися дедалі актуальніше у світі і в Україні. Корисно, смачно, швидко, самостійно – стає трендом серед українців. Це і легкі перекуси, і страви, які виготовляють на власній кухні, зокрема, з використанням білих йогуртів. Допомагають і поради дієтологів.

– Рецептів з білим йогуртом чимало. Скажімо, збити у блендері з ним огірок із змеленою зеленню та спеціями і часником за смаком – і маєте смузі. А влітку він може бути основою для холодного борщу. Є безліч варіантів з білого йогурту – це і соуси до салатів, риби та м’яса, а також цілий калейдоскоп десертів і навіть тортів, – зазначила лікар-дієтолог Світлана Фус.

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Інтерес українців не лише втамувати голод, але й здорово харчуватися враховують і виробники кисломолочної продукції, – кажуть у компанії Молокія.

– Виробникам кисломолочної продукції, і, зокрема, компанії Молокія, не байдужі прагнення українців до здорового харчування. Тому ми особливу увагу приділяємо якості і безпеці продукції, зокрема, білого йогурту, який не повинен мати жодних наповнювачів і може ставати здоровою основою для розмаїття харчування, – говорить шеф-кухар компанії Молокія Юлія Прихода.

Заощадити час та здорово харчуватися може допомогти і білий йогурт у складі різноманітних страв, – вважають фахівці зі здорового харчування.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що йогурт знижує ризик розвитку раку у чоловіків.

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