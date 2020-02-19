Кабмін не встиг. Викладачі чотирьох мистецьких академій з січня без зарплат

Без зарплат, стипендій і з боргами за комуналку – мистецькі академії України з 1 січня не отримали ні копійки з бюджету. Все тому, що Кабмін планував перевести мистецькі виші з підпорядкування Міносвіти до Міністерства культури. Планував, але не встиг це зробити.

Саме через це чотири потужні академії мистецтв Харкова, Львова, Закарпаття та Києва фактично зависли в повітрі – Міносвіти фінансувати їх вже не може, а Мінкульт поки не може.

Анна, майбутня дизайнер, вчиться в харківській академії мистецтв. Стипендія підвищена – 1900 грн. От тільки з нового року від держави не отримала нічого. І таких тут – півтисячі студентів.

Через брак грошей страждає й освітній процес.

За електрику, воду й опалення сплачують із власних спецфондів, які мали б йти на розвиток закладу, кажуть у Харкові.

Факти ICTV раніше писали про те, що на Прикарпатті та Рівненщині величезні борги по зарплаті – люди голодують.

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