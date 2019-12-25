Кабмін провів екстрене засідання щодо газу

Кабмін напередодні ввечері зібрався на екстрене засідання в закритому режимі, без преси.

Урядовці підвищили соціальну допомогу для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю, а також ухвалили рішення, яке дозволить місцевій владі зменшити плату за тепло до 30%. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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А от народний депутат Олексій Гончаренко в своєму Telegram повідомив, що урядовці зібралися для обговорення газового контракту. Адже на завтра запланована зустріч очільників Нафтогазу та Газпрому.

Проекти документів, які підготовлені сторонами, різняться, але підписати потрібно один спільний варіант, – пояснив виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко.

Чинний 10-річний контракт закінчується через сім днів.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук сказав, що Кабмін ухвалив постанову, що дозволяє знизити тарифи на тепло в грудні на 300-400 грн.

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