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КАД*РОВ поки ЖИВИЙ, а ГЕЛІКОПТЕР Жеваго тепер служить ЗСУ! Новини Факти ICTV за 20.09.2023

– Пряме включення з Генасамблеї ООН;

– Обстріл Херсонщини 20.09.2023: окупанти скинули 5 авіабомб;

– Наслідки удару по Запоріжжю — репортаж;

– У ГУР спростували інформацію про смерть Кад*рова;

– Арештований гелікоптер екснардепа Жеваго передали ЗСУ;

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 17:30 (20.09.2023).

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