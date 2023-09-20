КАД*РОВ поки ЖИВИЙ, а ГЕЛІКОПТЕР Жеваго тепер служить ЗСУ! Новини Факти ICTV за 20.09.2023

– Пряме включення з Генасамблеї ООН;

– Обстріл Херсонщини 20.09.2023: окупанти скинули 5 авіабомб;

– Наслідки удару по Запоріжжю — репортаж;

– У ГУР спростували інформацію про смерть Кад*рова;

– Арештований гелікоптер екснардепа Жеваго передали ЗСУ;

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