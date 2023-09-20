Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
КАД*РОВ поки ЖИВИЙ, а ГЕЛІКОПТЕР Жеваго тепер служить ЗСУ! Новини Факти ICTV за 20.09.2023
– Пряме включення з Генасамблеї ООН;
– Обстріл Херсонщини 20.09.2023: окупанти скинули 5 авіабомб;
– Наслідки удару по Запоріжжю — репортаж;
– У ГУР спростували інформацію про смерть Кад*рова;
– Арештований гелікоптер екснардепа Жеваго передали ЗСУ;
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 17:30 (20.09.2023).
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