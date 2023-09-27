Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Кадри спецоперації на Донеччині та складна доля переселенки… Новини Факти ICTV за 27.09.2023
– ЗСУ продовжують наступ — на яких напрямках мають успіхи;
– Порятунок єдиного мешканця села на Донеччині — кадри рятувальної операції;
– Історія переселенки з Херсонщини, яка втратила свій дім та чоловіка на війні;
– Україна запускає ринок послуг з гуманітарного розмінування;
– 1 жовтня 2023 року — масштабна хвилина мовчання.
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