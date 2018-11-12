Календар вихідних у грудні: коли відпочиватимуть українці (ІНФОГРАФІКА)

23, 24 та 25 грудня українці відпочиватимуть з нагоди католицького Різдва.

Щоправда субота перед цим, 22 грудня – офіційний робочий день. Попрацювати ще доведеться у суботу 29. Вже із 30 три вихідні поспіль на Новий рік.

Загалом у грудні в Україні буде 11 вихідних разом зі святами.

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Раніше Факти ICTV писали про вихідні в Україні на Новий рік 2019 і січень.

Опубліковано Листопад, 12 в 14:02



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