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Календар вихідних у грудні: коли відпочиватимуть українці (ІНФОГРАФІКА)

23, 24 та 25 грудня українці відпочиватимуть з нагоди католицького Різдва.

Щоправда субота перед цим, 22 грудня – офіційний робочий день. Попрацювати ще доведеться у суботу 29. Вже із 30 три вихідні поспіль на Новий рік.

Загалом у грудні в Україні буде 11 вихідних разом зі святами.

Читайте: Церковні свята – календар на рік (ІНФОГРАФІКА)

Раніше Факти ICTV писали про вихідні в Україні на Новий рік 2019 і січень.

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