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Факти / Відео / Шоу-бізнес / Музика

Kalush Orchestra сьогодні виступить на Євробаченні 2022

Орест Дрималовський

Гурт Kalush Orchestra сьогодні виступить у першому півфіналі конкурсу Євробачення у Турині. Під час жеребкування українці отримали номер 6.

На відкриття учасники гурту прийшли у чорному одязі та тримали в руках жовто-блакитні прапори.

Букмекери вже назвали український гурт фаворитом Євробачення. Ймовірність перемоги – 45%.

Другий півфінал конкурсу відбудеться 12 травня. Гранд-фінал заплановано на 14 травня.

Пісня Stefania, яку представлятиме гурт присвячувалась мамі. Та нині її сприймають як Україна — моя мати. Гурт сподівається, що своїм виступом допоможуть зробити українську музику популярною в усьому світі.

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