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Калюжі у Білому домі і заблоковані авто: зливи підтопили Вашингтон

Вашингтон затопило після сильної зливи. Підтоплено навіть Білий дім – у підвалі президентської резиденції калюжі, повідомляють ЗМІ.

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Водії через раптовий дощ опинилися заблокованими у власних машинах, 15 авто довелося евакуювати. У передмісті американської столиці, в окрузі Арлінґтон, залило одну зі станцій метро.

Тисячі людей залишилися без електрики. Потоки води залили двори приватного сектора. Через повінь закрили Національний архів США. Злива вплинула й на роботу залізниці та аеропорту Рональда Рейгана – рейси затримували більш, ніж на годину.

Нагадаємо, у Харкові затопило станцію метро Московський проспект. Інцидент стався вранці у четвер, 27 червня.

 

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