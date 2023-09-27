Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Каральні загони окупантів в Скадовську | Переговори про вступ до ЄС! Новини Факти ICTV за 27.09.2023
– Зеленський повідомив свіжі дані з фронту;
– Тарнавський заінтригував новинами на Таврійському напрямку;
– Миколаївщина після російської навали: репортаж з деокупованого села Максимівка;
– Каральні загони в Скадовську: окупанти нещадно боряться з Рухом “Жовта стрічка”;
– Джон Гербст: підтримка України відповідає американським інтересам — це має зрозуміти народ США;
– Переговори про вступ України до ЄС можуть розпочатися в грудні;
– 1 жовтня 2023 року — масштабна хвилина мовчання;
– Зцілюють травми війни: творчі волонтери проводять заняття для діток в Ужгороді.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 14:30 (27.09.2023).
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.