Карантин дав можливість добряче підготуватися: як в Україні проходить ЗНО 2020

З 2008 року впровадили ЗНО – як обов’язкове, а два роки тому зовнішнє незалежне оцінювання – зробили для магістрів окремих спеціальностей. Цього року у ЗНО – 447 рекордсменів.

Саме стільки майбутніх абітурієнтів отримали найвищий результат – 200 балів з одного чи кількох предметів.

Олексій один із тих, кого називають переможцями ЗНО. Він отримав 200 балів з математики. Каже, на високий результат був націлений одразу, проте найвищий бал став для нього і сім’ї приємною несподіванкою. З репетиторами не займався, бо мав круту вчительку.

Харків цьогоріч вразив результатами ЗНО. Три десятки учнів здали тести на максимальні 200 балів. Ілья Демиденко з харківського 173-го ліцею хвалиться золотою медаллю. У нього у табелі – жодної десятки. Те, що ЗНО з улюбленої фізики складе на максимальні 200 балів навіть не мав сумніву, бо готувався ще з 7 класу. Мрія вступити до фізико-технічного факультету університету Каразіна вже в кишені, каже, тепер нові горизонти – опанувати ядерну фізику.

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А на Прикарпатті живе хлопець Сашко Люклян – випускник звичайнісінької школи у гірському селищі Перегінське. І він єдиний на всю Україну склав ЗНО на рекордну кількість балів – із 800 можливих отримав 795. Хлопець гарно вчився завжди, а ось карантин дав можливість добряче підготуватися до ЗНО.

Цьогоріч, кажуть у МОН, результати ЗНО значно кращі, ніж торік. Маємо 447 рекордсменів.

Вступ 2020

Через карантин вступну кампанію 2020 перенесли на серпень.

Для абітурієнтів, які вступають на основі повної загальної середньої освіти – на бакалавра і магістра – вона розпочнеться 1 серпня з реєстрації електронних кабінетів.

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