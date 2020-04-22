Карантин не завада: у Києві пенсіонери влаштували черги біля банків і пошти

У Києві біля банків та поштових відділень вже декілька днів збираються величезні черги. У натовпах здебільшого пенсіонери, яким Кабмін взагалі рекомендував самоізолюватися вдома і не виходити на вулицю. Вони отримують пенсії, платять за комуналку та кредити.

Через те, що деякі відділення не працюють, а у приміщення запускають по двоє-троє клієнтів, старші люди у чергах стоять по 2-3 години. Докладніше про ситуацію дивіться у сюжеті Наталії Кулик.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що 130 тис. людей по всій Україні відвідали церкви на Великдень попри карантин.

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