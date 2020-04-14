Карантин у Польщі: невизначеність для випускників та жодних мес у костелах

У Польщі карантинні заходи залишаться посиленими аж до 3 травня. Влада країни бачить позитивні результати від таких обмежень і трохи посилить їх від четверга.

Люди не пручаються, бо розуміють ситуацію. Єдине, тепер найбільше хвилюються випускники, бо ніхто не знає, коли будуть іспити. Після свят уряд обіцяє презентувати антикризові кроки для економіки країни в часі пандемії.

Нині у країні, де працюють і мешкають сотні тисяч українців, підтверджено понад 6 тис. випадків інфікування. Подробиці у сюжеті Оксани Буньківської.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як Польща святкуватиме Великдень під час карантину.

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