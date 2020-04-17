Карантин у регіонах: церкви та ринки закривають, людей дезінфікують прямо на вулиці

На Буковині влада особливо переймається за медиків. У регіоні нині найбільше хворих. Кожен шостий – медик. І хоч більшість переносить хворобу без ускладнень, працювати недужі лікарі не можуть. Відтак навантаження на медперсонал та лікарні збільшується.

У Дніпрі починають дезінфікувати одяг просто на людях. Біля облради з’явився спеціальний тунель. Усі охочі можуть пройти крізь нього і знезаразитись. Протягом 10 секунд автоматично розпилюється дезрозчин на основі колоїдного срібла. Він повністю безпечний для людини.

На Рівненщині у святкові вихідні впроваджується особливий режим пересування. Людей просять не виходити з дому без крайньої потреби. Докладніше про ситуацію у регіонах дивіться у збірному сюжеті наших журналістів.

До слова, Факти ICTV розповідали про нові обмеження в регіонах.

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