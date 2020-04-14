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Факти / Відео / Україна

Карантин в Україні: екстремальної ситуації із забезпеченням продуктами не очікується

Екстремальної ситуації із забезпеченням харчами в Україні не передбачається. Очевидно, що після першої хвилі паніки, українці це зрозуміли, бо вже не скуповують продукти возиками.

Промисловість працює і Факти у цьому переконались – відвідали кілька підприємств, щоб перевірити виробничий процес.

Молоко, масло, хліб – виробництво безперервне і все стерильно. Щоправда, хлібники не виключають підвищення цін на буханець. Подробиці у сюжеті Христини Величанської.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чому та на скільки зросли ціни на продукти.

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