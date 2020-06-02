Карантин вдарив по аеропортах: Київ може не пережити кризу, Бориспіль потерпає від збитків

До карантину з аеропорту Київ здіймалося у небо 50 літаків за добу. Нині мають лише кілька вантажних рейсів на тиждень. Регулярне авіасполучення припинилося ще в березні через пандемію. Пасажирські борти лише зрідка роблять технічні обльоти.

Із двох тисяч працівників аеропорту на роботу ходять лише сто. Інші – у відпустці за власний рахунок. Летовище удвічі скоротило витрати, але й це не врятувало.

Основний термінал D аеропорту Бориспіль задля економії законсервували. 90% співробітників аеропорту сидять вдома, але отримують 2/3 зарплати.

Щоб оговтатися від коронакризи, головні повітряні ворота країни позичили у банку $10 млн. Вильотів поменшало уп’ятеро. Це здебільшого вантажні та спецрейси.

За найбільш оптимістичними прогнозами, і Київ, і Бориспіль до кінця року відновлять лише третину попередніх перевезень. А вся авіаційна галузь вибиратиметься із кризи щонайменше два роки. Подробиці – у сюжеті Тетяни Наконечної.

Україна відновлює авіасполучення з 15 червня. Йдеться як і про внутрішні рейси, так і про міжнародні.

Про це розповів глава Міністерства інфраструктури Владислав Криклій. Він зазначив, що внутрішнє авіасполучення відновлять дещо раніше.