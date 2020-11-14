Карантин вихідного дня для культури: чи переживуть обмеження кінотеатри та музеї

Через карантин вихідного дня кінотеатри під загрозою закриття. Не менш потерпають театри та музеї, адже основний дохід мають саме на вихідних.

Від березня сфера культури і туризму вже втратила 2% ВВП, або понад 80 млрд грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Тому зараз Мінкульт готує пропозицію щодо режиму фінансових компенсацій. В уряді кажуть – з компенсаціями ще розбираються.

Поки тим закладам, які у приватних руках, можуть запропонувати скористатися програмою 5-7-9 або ж звернутися до Торгово-промислової палати, щоб отримати довідку про форс-мажорні обставини.

Більш конкретні пропозиції ще напрацьовують. Наголошують, що карантин вихідного дня вимушений і необхідний захід.

Коронавірус в Україні

12 524 позитивних тести за добу – кількість хворих на коронавірус в Україні станом на 14 листопада зросла до 525 176. З них померли від ускладнень 9 508 хворих, а за добу – 191 пацієнт.

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