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Карантинні зони в Україні: у Івано-Франківську попри заборону курсують автобуси і потяги

Івано-Франківськ у червоній карантинній зоні вже другий тиждень. А це означає, що автобусне та залізничне перевезення під табу. Утім не все так просто. Насправді і поїзди, і автобуси працюють, але зі своїми нюансами.

Місцеві жителі зізнаються, що відтепер на міжміські та приміські поїзди лише довелось сідати в інших місцях, а інколи, щоб сісти на потяг Івано-Франківськ-Київ потрібно їхати за 30 км від обласного центру.

Всередині залізничного вокзалу у місті порожньо. При вході вимірюють температуру, каси розділені, простір прозоновано. В такому режимі працюють з 31 серпня. Проте деякі пасажири все ж здають квитки через незручність пересадок.

Автобуси теж ходять у звичному режимі, щоправда із табличкою спецперевезення. У такий спосіб водії обходять обмеження. Але запевняють, що все з дотриманням карантинних правил.

Окрім того, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що місцева влада повинна захищати здоров’я громадян і не нехтувати правилами, щоб сподобатися людям перед місцевими виборами.

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