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Картину Марчука Золота ніч продали за рекордну суму

Картину українського художника Івана Марчука Золота ніч продали з аукціону майже за $100 тис. Це рекордна вартість, яку коли-небудь поціновувачі мистецтва платили за витвір українського художника.

Іван Марчук написав картину Золота ніч у 1981-му році. Виконана вона в унікальному стилі автора – пленталізм.

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В основі витвору мистецтва лежить романтичний пейзаж заходу сонця над українським селом біля річки. Стартова ціна картини $30 тис, за лот боролися сім колекціонерів.

Іван Марчук увійшов до 100 геніїв сучасності

Український художник Іван Марчук потрапив до рейтингу 100 геніїв сучасності, який уклала британська газета The Daily Telegraph.

Загалом у творчому доробку митця кілька тисяч картин, поки що більшість з них знаходяться в Україні. Українські шанувальники люблять картини Марчука за співзвучне бачення нашої землі, близькі погляди, образи та думки.

Фото: Мінкульт

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