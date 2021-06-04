Картину Марчука Золота ніч продали за рекордну суму
Картину українського художника Івана Марчука Золота ніч продали з аукціону майже за $100 тис. Це рекордна вартість, яку коли-небудь поціновувачі мистецтва платили за витвір українського художника.
Іван Марчук написав картину Золота ніч у 1981-му році. Виконана вона в унікальному стилі автора – пленталізм.
В основі витвору мистецтва лежить романтичний пейзаж заходу сонця над українським селом біля річки. Стартова ціна картини $30 тис, за лот боролися сім колекціонерів.
Іван Марчук увійшов до 100 геніїв сучасності
Український художник Іван Марчук потрапив до рейтингу 100 геніїв сучасності, який уклала британська газета The Daily Telegraph.
Загалом у творчому доробку митця кілька тисяч картин, поки що більшість з них знаходяться в Україні. Українські шанувальники люблять картини Марчука за співзвучне бачення нашої землі, близькі погляди, образи та думки.
Фото: Мінкульт