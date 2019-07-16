Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle

Каша та оладка: два варіанти смачного та корисного сніданку

Набридли одноманітні сніданки? Ми обрали для вас два найкращих рецепти. Ці прості сніданки ми приготуємо за лічені хвилини.

Лляна каша з ягодами і бананом

Тож, почнімо з каші. Для приготування нам потрібно: насіння льону (перемелене у блендері), молоко, банан та мед. І нехай слово каша – не нагадує Вам не смачну їжу з дитинства. Переконуємо – ця, справжня смакота. Беремо лише чотири столові ложки перемеленого насіння льону. Його потрібно залити окропом на кілька хвилин.

Поки вариться наша каша, буквально чотири – п’ять хв, ми ріжемо банан. Втім, прикрасити можна будь-якими фруктами на ваш смак. В кашу додаємо одну чайну ложку меду і ретельно перемішуємо.

Читайте: Рецепти кабачкової ікри: топ-7

Вівсяна оладка

Дешево, смачно і сердито. Нам знадобляться: вівсяні пластівці – 120 г, два яйця і молоко – лише  50-70 мл. Та для прикраси і смаку – чорниці, банан і сметана. У вівсяні пластівці ми вбиваємо яйце, наливаємо молоко і ретельно перемішуємо в блендері.

Далі – змащуємо пательню маслом і викладаємо нашу суміш. Смажимо дві хвилини з кожного боку. А тим часом нарізаємо банан, готуємо ягоди і одну ложку сметани – для прикрас.

Викладаємо оладку на тарілку, змащуємо сметаною та прикрашаємо бананом з ягодами.

Раніше Факти ICTV зібрали для вас у мережі все, що потрібно знати про користь кабачків, а також найоригінальніші рецепти дієтичних страв, які неодмінно стануть вашими улюбленими.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Як приготувати пікантні соуси до м’яса і салатів з оновленою гірчицею Торчин
На сніданок або десерт: рецепт сирників з манкою
Як приготувати правильний стейк – 5 правил
Як правильно вибрати м’ясо для шашлику: поради від іменитого шеф-кухаря України – Ситий в7
Сирна паска в духовці – простий рецепт
Паска на кефірі з дріжджами – рецепт
Рецепт паски на 1 літр та півлітра молока
Сирна паска без яєць – покроковий рецепт

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка