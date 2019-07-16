Каша та оладка: два варіанти смачного та корисного сніданку

Набридли одноманітні сніданки? Ми обрали для вас два найкращих рецепти. Ці прості сніданки ми приготуємо за лічені хвилини.

Лляна каша з ягодами і бананом

Тож, почнімо з каші. Для приготування нам потрібно: насіння льону (перемелене у блендері), молоко, банан та мед. І нехай слово каша – не нагадує Вам не смачну їжу з дитинства. Переконуємо – ця, справжня смакота. Беремо лише чотири столові ложки перемеленого насіння льону. Його потрібно залити окропом на кілька хвилин.

Поки вариться наша каша, буквально чотири – п’ять хв, ми ріжемо банан. Втім, прикрасити можна будь-якими фруктами на ваш смак. В кашу додаємо одну чайну ложку меду і ретельно перемішуємо.

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Вівсяна оладка

Дешево, смачно і сердито. Нам знадобляться: вівсяні пластівці – 120 г, два яйця і молоко – лише 50-70 мл. Та для прикраси і смаку – чорниці, банан і сметана. У вівсяні пластівці ми вбиваємо яйце, наливаємо молоко і ретельно перемішуємо в блендері.

Далі – змащуємо пательню маслом і викладаємо нашу суміш. Смажимо дві хвилини з кожного боку. А тим часом нарізаємо банан, готуємо ягоди і одну ложку сметани – для прикрас.

Викладаємо оладку на тарілку, змащуємо сметаною та прикрашаємо бананом з ягодами.

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