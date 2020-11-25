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Касові апарати для ФОП: чому підприємці проти і чим важливий закон

З 1 січня 2021 року малий бізнес повинен буде користуватися касовими апаратами або аналогічними додатками у смартфоні так званими РРО – реєстраторами розрахункових операцій.

Першими фіскалізацію мають запровадити ризикові групи – інтернет-магазини, ювелірні крамниці, ресторани, туроператори, готелі та фірми, які надають платні послуги у сфері охорони здоровя. Для решти правило запрацює з 1 квітня 2021 року.

Підприємці проти фіскалізації і навіть виходили на протести. Вони переконані, що запровадження касових апаратів обтяжить бізнес додатковими витратами, особливо коли він виснажений пандемією.

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Натомість більшість економістів фіскалізацію називають європейською практикою, яка захищає права покупців. Вони визнають, що пандемія справді не найкращий час, але рано чи пізно це доведеться зробити.

Адже після запровадження системи чесні підприємці не постраждають, але зникнуть схеми, за якими бізнес обдурює державу.

Тим часом прем’єр Денис Шмигаль заявив, що підготують альтернативний законопроект, який врахує інтереси підприємців.

17 листопада Верховна Рада України відмовилася відтермінувати на рік обов’язкове застосування касових апаратів для підприємців.

Тому користуватися ними доведеться малому бізнесу з 1 січня.

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