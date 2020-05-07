Касири без масок, пекарі без рукавичок – масові порушення у супермаркетах Києва
Чи дотримуються маскового режиму у столичних супермаркетах? Виявилося – продавці порушують закон.
Маски носять на підборідді працівники залу та касири. Без них та без рукавичок працюють пекарі та м’ясники. І такі порушення карантину у більшості магазинів.
Якщо маска не закриває ніс – вона не захищає від вірусів, до того ж, в умовах карантину для працівників сфери обслуговування відсутність засобів захисту є неприпустимим.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Закарпатті у працівника супермаркету виявили коронавірус.
2020-05-07
Теги: Карантин, Коронавірус Covid-19, Супермаркет