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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Касири без масок, пекарі без рукавичок – масові порушення у супермаркетах Києва

Чи дотримуються маскового режиму у столичних супермаркетах? Виявилося – продавці порушують закон.

Маски носять на підборідді працівники залу та касири. Без них та без рукавичок працюють пекарі та м’ясники. І такі порушення карантину у більшості магазинів.

Якщо маска не закриває ніс – вона не захищає від вірусів, до того ж, в умовах карантину для працівників сфери обслуговування відсутність засобів захисту є неприпустимим.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на Закарпатті у працівника супермаркету виявили коронавірус.

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