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Катастрофа під Харковом не перша. Наймасштабніші авіатрощі з військовими

Подібна авіакатастрофа з військовим літаком на Харківщині АН-26 сталася не вперше. Вісім років тому 22 вересня на аеродромі Чугуїв  загинув курсант третього курсу Харківського університету повітряних сил – Микола Наконечний.

Це було під час тренування. Літак Л-39 впав одразу щойно набрав висоту. За результатами розслідування, трагедія сталася через помилку пілота.

Загалом, за різними даними, з початку дев’яностих років під час військових навчань в Україні трапилось щонайменше 25 авіакатастроф. Зокрема, і під час тренувальних польотів прикордонників, армійців та правоохоронців. У результаті загинуло понад півсотні пілотів, членів екіпажу та курсантів. Та наймасштабніші авіатрощі з військовими в українському небі виникали за останні 5 років.

За час війни на Донбасі російсько-окупаційні війська збили 18 наших літаків та гвинтокрилів. Загинуло 93 військових. Наймасштабніша трагедія сталася 14 червня 2014 року. Тоді біля Луганського аеропорту окупанти збили український літак ІЛ-76. На його борту перебували 49 десантників. Всі вони загинули.

Авіакатастрофа Ан-26 під Чугуєвом

Літак Ан-26 впав під Чугуєвом і загорівся увечері 25 вересня. На борту було 27 осіб (7 членів екіпажу і 20 курсантів).

Число загиблих в авіакатастрофі у Харківській області збільшилася до 26 осіб. Станом на 10.50 потерпілий, який перебував у лікарні у вкрай важкому стані, помер.

На місці катастрофи розгорнуто пункт психологічного забезпечення. У пункті фахівці Служби порятунку надають психологічну допомогу родичам загиблих.

26 вересня в Україні оголошено Днем жалоби.

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