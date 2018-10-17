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Катастрофа Су-27: правоохоронці назвали причини

На Вінничині розбився військовий винищувач СУ-27. За останніми даними на борту літака були боєприпаси, які могли здетонувати. Правоохоронці вважають це однією з ймовірних причин катастрофи.

Начальник поліції Вінничини заявив, що всю ніч на місці трагедії працювали рятувальники та правоохоронці. Інцидент трапився напередодні біля села Уланів – це між містами Бердичів та Хмільник під час навчань Чисте небо.

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І вже відоме ім’я одного з пілотів – це Іван Петренко. Інший був американським військовослужбовцем. Водночас, у командуванні повітряних сил заявили, що через трагічний інцидент, навчання не припинятимуть.

За словами свідків, перед падінням літак знизився майже впритул до будинків. Після падіння СУ-27 вибухнув і згорів вщент.

До слова, Факти ICTV повідомляли про авіакатастрофу у Південному Судані.

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