Катували за українську позицію: під Миколаєвом окупанти розстріляли вчителя математики

У селі Лоцкине Миколаївської області рашисти закатували вчителя з математики. Загиблому Сергієві Божку було 60 років.

За словами дружини Сергія, він був винен лише у тому, що мав проукраїнські погляди і не приховував цього.

– Він був справжнім патріотом. За це він і постраждав. Тому що в селі всі знали, якій він. Важав, що люди повинні знати про те, яка Росія, і які злочини коїла раніше, – розповідає Тетяна Божко.

Сергія “забрали” буквально за день до звільнення села, яке було під окупацією з 10 березня. Спочатку прийшла регулярна армія РФ, а потім – поліція з так званої ДНР: вони шукали по хатах українських патріотів.

– Приїхали автоматчики, зайшли в двір: Де чоловік? Я так думаю, що знали до кого вони йшли, по кого. І кричали на нього – укроп, укроп, – зі сльозами на очах пригадує Тетяна.

Чоловіка вона побачила лише наступного ранку: побитого, з простреленою рукою. Після відходу окупантів тіло пана Сергія знайшли в ямі біля будинку штабу ДНР-івців на околиці села.

– Пострелений він був весь. І чергою потім прострелений через усе. А живого там і стріляли, і катували. І руки ті пообдирані, вони поламані пальці. Я не знаю, що це таке за страхіття таке.

Пані Тетяна впевнена, що її чоловіка здав окупантам односелець. Адже загарбники затримували ще кількох місцевих, але вбили і закатували лише Сергія Божка. Про зраду говорить і староста села.

Тим часом за розслідування загибелі 60річного Сергія Божка взялися в СБУ.

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