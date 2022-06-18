Катують людей, залякують та мародерять. Як живуть українці у Херсонській області

Російські війська нищать окуповану Херсонщину. Нині українські військові потроху звільняють населені пункти від загарбників. Утім, війна ще не відступила – щодня тамтешні села опиняються під артилерійськими обстрілами ворога. Окупанти цілеспрямовано б’ють по житлових будинках, дитячих садках та лікарнях. Та попри боєприпаси, що постійно пролітають над головами, у звільнених селах досі лишається чимало людей.

Віктору окупанти погрожували публічною стратою, адже він військовий. Разом з дружиною та двома доньками їм дивом вдалося врятуватися. Спершу сім’я переховувалася у знайомих, згодом їх вивезли на вільну від ворога територію.

– Вихідці із ДНР. Це звірі. Ходили тут на мушки брали, в натовп стріляли. Прийшли до мене ввечері, дубасили, прикладами, вибили мені ребро, зв’язали, викинули в погріб. Сказали : завтра ми тебе привеземо в штаб і привселюдно будемо знищувати, – розповідає постраждалий від жорстокого поводження окупантів Віктор.

В таких умовах селяни протрималися місяць. Українські бійці звільнили населений пункт, у якому проживає Віктор, у квітні.

Військові кажуть: з радістю б’ють по росіянах з їхньої ж техніки, яку ті кидали, коли тікали від ЗСУ. Українські бійці б’ють чітко по російських позиціях. Ворог же гатить абикуди та з усього – використовує і фосфорні, і касетні боєприпаси.

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– Все згоріло, і машина моя нова. Добре, шо я вискочив. Живемо, як на пороховій бочці, – розповідає Микола.

Тих, хто все ж таки вирішує покинути рідні домівки, зустрічають громади Криворізького району Дніпропетровщини. За три місяці повномасштабного російського вторгнення тут прихистили 6 тис. біженців.

– Вони повністю всім забезпечені – житлом, харчуванням, медикаментами. З ними працюють психологи дитячі та дорослі. Вони виходять навіть пішки з Херсонської області до найближчих громад, де їх зустрічають місцеві, – каже начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко.

Відступати українські військові не збираються. Навпаки з кожним днем все далі відтісняють окупантів.

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