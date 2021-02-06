Кажуть, що збитково. На Рівненщині селянам закрили єдиний транспортний зв’язок

Жителі поліської глибинки залишилися відрізаними від світу. На Рівненщині селяни вимагають повернути їм вузькоколійку Антонівка-Зарічне, яка зупинилась через карантин торік у березні.

Це унікальний поліський трамвай, який в народі ще називають поїздок, він сполучав два райцентри, і за декілька годин крізь ліси та болота долав 100 кілометрів навпростець.

Для селян це чи не єдине сполучення з райцентром. Та от Укрзалізниця запевняє – вона збиткова, а утримувати потяг дуже дорого.

У селі Острівськ кінцева станція, на якій зупинявся потяг. Її закрили з початком карантину, а рейси скасували. Відтоді люди немов заручники у своїх селах. Адже розбитими дорогами автобуси сюди їздити відмовляються. 40 кілометрів шляху до райцентру треба долати ледве не дві години.

Після укрупнення районів людям стало ще важче. До центру добиратися звідси треба ледве не півдня в один бік.

Вузькоколійка схожа на мініатюру потяга, наче іграшкова. Її проклали наприкінці ХІХ століття для вивезення деревини і торфу. Згодом з’явилися і пасажирські вагони. Окрім зручного транспорту для місцевих, це була ще й цікава принада для туристів.

Це найдовша вузькоколійка в Європі. За чотири години міні потяг долав 106 кілометрів серед непрохідних лісів і боліт Полісся.

Про закриття сполучення говорять вже кілька років. Кажуть, що збитково. Адже їздили нею переважно пільговики.

У Львівській залізниці нам письмово відповіли – утримувати цей потяг дорого. Лише торік збитків – на понад 16 млн грн.

Закривати вузькоколійку не можна, запевняють місцеві чиновники. Але її утримання самотужки теж не подужають. Відновлення руху поїздів чекають і сотні жителів Полісся, інакше обіцяють вийти на протест.

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