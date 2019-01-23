KAZKA, ЦеШо і ще 14 претендентів: що покажуть на нацвідборі Євробачення

Україна вже активно готується до Євробачення. Цього року пісенний конкурс відбудеться в Ізраїлі. А от хто представить країну в Тель-Авіві – вирішать незабаром.

Нині ж змагаються 16 претендентів: як нові обличчя, так і добре відомі виконавці. Серед них: KAZKA, LAUD, ЦеШо, Ivan NAVI, BAHROMA та інші.

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Цього року півфіналістів хлопців більше, ніж дівчат. А всі пісні, які лунатимуть у прямих ефірах,- авторські. Нині ж виконавці активно готуються і не приховують хвилювання. Більшість учасників ставить не на шоу, а на смислове наповнення пісень.

Оцінюватимуть виступи разом з глядачами Джамала, Андрій Данилко та продюсер Євген Філатов. Найкращого обиратимуть у прямому ефірі. Два півфінали відбудуться 9 та 16 лютого. А ім’я переможця Нацвідбору дізнаємось уже у фіналі 23 лютого.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що MARUV боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні 2019.

Опубліковано Cічень, 23 в 14:47



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