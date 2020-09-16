Казки в телефоні: програміст із Закарпаття створив безкоштовний додаток для дітей

Закарпатець Андрій Антонов створив безкоштовний телефонний додаток Казки дитинства. У збірці майже 200 народних, авторських та колискових творів. Усі виключно українською мовою. Казки у текстовому та аудіоформаті.

Їх безкоштовно озвучують прості українці та професійні актори. Є тут відомі Івасик Телесик, Кирило Кожум’яка, Коза-дереза та Котигорошко. Майже половина творів авторські казки українських класиків та сучасних письменників.

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Андрій зізнається , що завдяки цьому зробив ІТ-кар’єру. Нині його застосунок уже завантажили десятки тисяч людей по всьому світу. Більшість – з України, Канади, Америки та Німеччини. Андрій постійно модернізує програму і поповнює бібліотеку.

Застосунок можна завантажити на будь-який мобільний телефон чи планшет. І користуватися ним навіть без доступу до Інтернету.

Застосунок безкоштовний і таким залишиться, переконує його автор. Тут нема реклами, а мета Андрія – популяризувати свої улюблені українські казки.

Також нещодавно Джоан Роулінг безкоштовно опублікувала в мережі казку, яку вона написала понад 10 років тому.

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