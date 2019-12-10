КБ, наукові центри і дослідні інститути. Що приватизують у 2020

Уряд активно готується до приватизації. Нині до передачі у Фонд держмайна підготували понад 700 закладів, які до того були у державній власності.

Загалом на продаж хочуть виставити понад тисячу об’єктів. Це малоефективні підприємства, на відновлення яких потрібні чималі кошти. Відтак простіше віддати об’єкти інвесторам.

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Уже 2020 року з молотка підуть конструкторські бюро, наукові центри та дослідні інститути.

Науковці, які працюють над двома європейськими проектами з фінансуванням $80 тис. наголошують, що в усіх європейських країнах такі інститути належать державі.

Чи родавати об’єкти – нині вирішують профільні міністерства. Вони переконують, що справжні науковці без роботи не залишаться, а держава отримає дохід.

До кінця року уряд має сформувати перелік стратегічних закладів, які залишаться в державній власності. Інші продадуть в основному через ProZorro.

І якщо на великих підприємствах інвестор не матиме права змінювати профіль та звільняти людей перші 6 місяців, то з об’єктами малої приватизації, до якої належать інститути, новий власник одразу робитиме що заманеться.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що потрібно змінити ситуацію з держпідприємствами в Україні.

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