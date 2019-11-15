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Кефір і білий йогурт – чим відрізняються та користь

Кисломолочні продукти відомі своїми корисними властивостями для організму людини. Щороку їх кількість на полицях зростає. Особливо трендовими в цій категорії  на сьогодні стають кефір та білий йогурт. Щоб отримати не лише смак, а й користь для здоров’я, варто їх розрізняти.

– Перш за все, білий йогурт і кефір відрізняються складом живих бактерій. Якщо білі йогурти містять особливі молочнокислі бактерії, то  справжній кефір повинен мати ще й дріжджову складову. Кефір корисно споживати ввечері для відновлення мікрофлори, а білий йогурт – можна вживати протягом цілого дня. До речі, зокрема, білий йогурт допомагає очиститися від шкідливих мікроорганізмів, – пояснює дієтолог Світлана Фус.

Якщо дітям частіше до вподоби кисломолочні продукти з наповнювачами, то у дорослих українців в тренді кефіри і білі йогурти, відзначають на виробництві Молокія.

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На думку дієтологів, білий йогурт, зокрема, допомагає очистити кишково-шлунковий тракт від шкідливих мікроорганізмів, полегшити синтез вітамінів в організмі, підтримати імунну систему.

До слова, чи загрожує Україні молочна криза.

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