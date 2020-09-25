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Кілька пострілів в голову і протверезіють: МВС Білорусі закликає розстрілювати протестувальників

МВС Білорусі опублікувало заклик розстрілювати протестувальників. На офіційній сторінці з’явилось повідомлення про численні дзвінки від мирних мешканців Мінська, які вимагають розправи над мітингувальниками.

Прості законослухняні люди: робітники, пенсіонери, багатодітні батьки – благають прибрати з вулиць агресивних протестувальників, які не дають нормально жити.

Правоохоронці навіть опублікували аудіозапис однієї з розмов. На ньому закликають застосувати проти протестувальників вогнепальну зброю.

Пару пострілів в голову і все, і усі протверезіють!

Протести в Білорусі

Вибори президента Білорусі закінчилися масовими акціями протесту, оскільки народ вважає результати сфальсифікованими та вимагає чесного перерахунку голосів.

 

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