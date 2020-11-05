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Кілька суддів КСУ не братимуть участі в роботі установи – причина

Четверо суддів Конституційного суду України, які не підтримали рішення щодо антикорупційного законодавства, не братимуть участі в роботі установи через публікацію в ЗМІ проектів його рішень.

Йдеться про тих суддів Конституційного суду, які голосували проти резонансного рішення щодо антикорупційного законодавства.

За словами прес-служби КСУ, засідання сьогодні не відбулося через відсутність кворуму суддів. Вони мали розглядати тлумачення статей Конституції щодо земельного ринку.

Скандальне рішення КСУ

27 жовтня Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 КК України, яка передбачає покарання за недостовірне декларування майна. Наступного дня Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) закрило доступ до єдиного державного реєстру декларацій про майно.

30 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект Про відновлення довіри до конституційної судової системи, в якому пропонується припинити повноваження суддів Конституційного суду і оголосити його постанову про е-декларації недійсною.

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