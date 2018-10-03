Кілометровий зсув на Одещині: геологи назвали причину

Черговий зсув на Одещині. Кілометрова ділянка схилу в курортному селі Санжійка зійшла до моря. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Від місця обвалу до найближчого будинку 80 метрів. Наразі, під загрозою зсувів ще кілька кілометрів узбережжя.

Відпочивальникам просто пощастило, що кілометрова ділянка ґрунту сповзла восени. Адже все літо тут наметами стояли туристи, усі пляжі були переповнені курортниками. Нині це як кадри з фільму-катастрофи. Десятки кубометрів глинистого ґрунту, разом з дорогою та деревами, зсунулися на кількадесят метрів до моря.

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Від зони зсуву до найближчих домівок – не більше ста метрів. Люди тут живуть сезонно. Нині будинки порожні. На думку геологів, обвал спричинили постійні підмивання ґрунту з боку моря та рясні дощі. Такі обвали в Санжійці стаються регулярно останні 10 років, але так масштабно вперше. Геологи кажуть – явище це природнє, море відвойовує суходіл, і оскільки проводити тут берегозміцнювальні заходи занадто дорого, то найкраще, що може зробити людина, – споруджувати будинки якнайдалі від берега.

Місцева влада, аби убезпечити людей, перекопала дорогу, яка веде до схилів. Наразі в районному центрі зібрали комісію з техногенної та екологічної безпеки.

Аби уникнути повторних обвалів, необхідно провести комплексні берегозміцнювальні заходи та превентивну роботу з місцевим населенням. Проте таких грошей у районному бюджеті немає.

Нагадаємо, в центрі Києва автомобіль повністю провалився в яму.

Опубліковано Жовтень, 03 в 21:53



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