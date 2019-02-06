Кім Чен Ин, економіка і армія: що Трамп сказав Конгресу

Економіка Сполучених Штатів, відносини з Північною Кореєю та Китаєм, імміграційна політика та єдність політичних сил – ці теми стали головними у промові президента Дональда Трампа в Конгресі Про стан країни.

Американський лідер переконаний, що саме завдяки керівництву його адміністрації США домоглися стрімкого прогресу в економіці, а збройні сили стали найсильнішими у світі. Він, як і обіцяв, повідомив, що зустрінеться з північнокорейським лідером Кім Чен Ином 27-28-го лютого у В’єтнамі.

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Також Трамп закликав демократів та республіканців співпрацювати, а не брати участь у “безглуздих партизанських розслідуваннях” – так він натякнув на справу про його можливі зв’язки з Росією. А ще американський президент закликав конгресменів ухвалити бюджет впродовж 10 днів.

До слова, Трампів почали цькувати. США в очікуванні доповіді президента про стан справ.

Опубліковано Лютий, 06 в 12:49



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