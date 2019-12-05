Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Кімната у дитсадку на 6 квадратів: як живуть переселенці з Мар’їнки та Красногоріки

У холоді, без гарячої води, в старій, обшарпаній будівлі. У Кураховому в покинутому дитячому садку вже шостий рік живуть переселенці з Мар’їнки і Красногорівки. Відсутність нормальних побутових умов людей не лякає. Вони радіють, що є дах над головою.

Курахове – невеличке містечко на заході Донеччини.

І перше мирне після лінії розмежування в Мар’їнському районі. Ще у 2014 році тут прийняли тих, хто тікав від війни.

На 6 десятків людей – 4 туалети та дві душові, стіни у тріщинах, штукатурка злізла. Залишивши свою розбиту снарядами оселю у Красногорівці, Любов три роки винаймала житло. Але оренда виросла настільки, що оплачувати її жінка більше не змогла. Так і опинилася тут.

Більшість мешканців літні люди, майже всі їхні історії схожі. Житло зруйноване, йти більше нікуди. Олександрі Трохимівні – 86. І шостий рік вона живе в кімнатці на 6 квадратів. Її син загинув від потрапляння снаряду у квартиру на початку війни. Через 20 днів після похорону снаряд випущений з Граду знищив і її будинок до фундаменту.

Дивіться: Без гарячої води та електрики: як переселенці виживають у модульних містечках

Рік тому із двома дітьми тікала із Красногорівки від війни Інна. Притулок знайшла тут. Стіни у плісняві, батареї гріють, утім, тепло одразу вивітрюється.

Оплачують тут тільки комуналку. В опалювальний  сезон виходить близько тисячі гривень із людини. І для більшості це чимала сума.

У Курахівській мерії про всі проблеми в гуртожитку знають і планують звести новий гуртожиток. От тільки на місцевому рівні такий проект не подужати.

Ці люди хочуть нормальних умов. Та найбільша їхня мрія – жити вдома.

Факти ICTV раніше писали про реалії життя переселенців.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Заснована 440 років тому Острозька академія відзначає 25 років відродження
AFX-PRO. Чим здивувала ARAMIS на Міжнародному промисловому форумі
Росія назвала ключову тему нормандської зустрічі
Чорна п’ятниця по-українськи: як купити дешево та не потрапити на гачок аферистів
Маленька Голландія в Україні. Як вирощують та сортують яблука для імпорту
Знімав прийом і викладав на порносайт. Що загрожує лікарю гінекології в Одесі
Під 3% річних: переселенці та учасники АТО/ООС зможуть отримати пільгове житло
Кілька співробітників Білого дому звільнилися через затримку допомоги Україні

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка