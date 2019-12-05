Кімната у дитсадку на 6 квадратів: як живуть переселенці з Мар’їнки та Красногоріки

У холоді, без гарячої води, в старій, обшарпаній будівлі. У Кураховому в покинутому дитячому садку вже шостий рік живуть переселенці з Мар’їнки і Красногорівки. Відсутність нормальних побутових умов людей не лякає. Вони радіють, що є дах над головою.

Курахове – невеличке містечко на заході Донеччини.

І перше мирне після лінії розмежування в Мар’їнському районі. Ще у 2014 році тут прийняли тих, хто тікав від війни.

На 6 десятків людей – 4 туалети та дві душові, стіни у тріщинах, штукатурка злізла. Залишивши свою розбиту снарядами оселю у Красногорівці, Любов три роки винаймала житло. Але оренда виросла настільки, що оплачувати її жінка більше не змогла. Так і опинилася тут.

Більшість мешканців літні люди, майже всі їхні історії схожі. Житло зруйноване, йти більше нікуди. Олександрі Трохимівні – 86. І шостий рік вона живе в кімнатці на 6 квадратів. Її син загинув від потрапляння снаряду у квартиру на початку війни. Через 20 днів після похорону снаряд випущений з Граду знищив і її будинок до фундаменту.

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Рік тому із двома дітьми тікала із Красногорівки від війни Інна. Притулок знайшла тут. Стіни у плісняві, батареї гріють, утім, тепло одразу вивітрюється.

Оплачують тут тільки комуналку. В опалювальний сезон виходить близько тисячі гривень із людини. І для більшості це чимала сума.

У Курахівській мерії про всі проблеми в гуртожитку знають і планують звести новий гуртожиток. От тільки на місцевому рівні такий проект не подужати.

Ці люди хочуть нормальних умов. Та найбільша їхня мрія – жити вдома.

Факти ICTV раніше писали про реалії життя переселенців.

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