Кіно знімають, а показувати ніде: чому в Україні бракує кінотеатрів

Кіно знімають, а показувати ніде. В Україні жахлива ситуація із кінотеатрами. Це стосується, насамперед, маленьких міст. Тут будувати кінотеатри не рентабельно.

Квитки не дешеві, люди ходять мляво, бо легше і безкоштовно можна подивитися вдома. У місцевої влади на кіно грошей теж немає.

Показувати сучасні фільми виявилося дорого. Виторгу не вистачало платити за ліцензії, комуналку і зарплатню.

Частково держава кіно підтримує, за словами голови профільного комітету Миколи Княжицького, кінотеатри, які показують українські стрічки, мають податкові пільги. Та реальні зміни у фінансуванні настануть зі змінами бюджетного кодексу. Тоді держава змогла б брати на себе відсотки за кредитами для бізнесменів, які відкривають кінотеатри.

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До слова, 24 січня в прокат вийшла сімейна комедія з Марком Волбергом та Роуз Бірн. Факти ICTV вже подивилися фільм і оцінили його переваги.

Опубліковано Cічень, 28 в 10:35



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