Кінофестиваль КІНОЛІТОПИС у Києві: 68 документальних та художніх стрічок

Київ зблиснув міжнародними кіноновинками. В івент-холі PMHUB відкрився XYII Кінофестиваль КІНОЛІТОПИС.

У програмі демонстрації близько 68 сучасних документальних та художніх стрічок багатьох країн різних континентів. Серед них серія короткометражок Середземномор’я, а також низка інших стрічок.

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І гості, і організатори захоплено відзначали креативність та високий рівень івенту.

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