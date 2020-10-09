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Кінофестиваль КІНОЛІТОПИС у Києві: 68 документальних та художніх стрічок

Київ зблиснув міжнародними кіноновинками. В івент-холі PMHUB відкрився XYII Кінофестиваль КІНОЛІТОПИС.

У програмі демонстрації близько 68 сучасних документальних та художніх стрічок багатьох країн різних континентів. Серед них серія короткометражок Середземномор’я, а також низка інших стрічок.

Читайте: День українського кіно

І гості, і організатори захоплено відзначали креативність та високий рівень івенту.

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