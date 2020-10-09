Кінофестиваль КІНОЛІТОПИС у Києві: 68 документальних та художніх стрічок
Київ зблиснув міжнародними кіноновинками. В івент-холі PMHUB відкрився XYII Кінофестиваль КІНОЛІТОПИС.
У програмі демонстрації близько 68 сучасних документальних та художніх стрічок багатьох країн різних континентів. Серед них серія короткометражок Середземномор’я, а також низка інших стрічок.
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І гості, і організатори захоплено відзначали креативність та високий рівень івенту.
2020-10-09
Теги: Кіно, Кінофестиваль, факти успіху