Кінофестиваль Люм’єр: у чому унікальність та які фільми показують

Жодної конкурсної програми чи нагород за кращу чоловічу або жіночу роль – лише задоволення від перегляду світової класики на великому екрані у місці народження кіно – в цьому унікальність кінофестивалю Люм’єр, який щороку збирає в Ліоні тисячі кіноманів.

Зокрема завдяки фестивалю Люм’єр у Ліоні розвиваються компанії, що займаються реновацією фільмів, адже найменші вади старої плівки стають помітні на великому екрані.

Читайте: Венеціанський кінофестиваль: хто отримав Золотого лева

Робота над одним повнометражним фільмом займає майже півроку за умови, якщо в наявності є весь матеріал, бо іноді пошуки кількох загублених кадрів можуть уповільнити процес як мінімум на кілька місяців, що і сталося цього року.

Але говорячи про класику у світі кіно не забувають і про сучасність. На церемонії відкриття кінофестивалю згадали і про Олега Сенцова.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що Кабмін зняв обмеження на фільми 18+ у кінотеатрах.

Опубліковано Жовтень, 20 в 19:32



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.