Кіоски з кавою та кавомобілі: скільки коштує такий бізнес і як не отруїтися

Лікарі радять випивати за день не більше 3 чашок кави. Бо більше – це вже не користь, а шкода організму, особливо в напруженому робочому графіку. Цей напій скрізь – у кавомобілях, численних кав’ярнях та кавових кіосках. Причому невідомо, як підприємці витримують конкуренцію за такої щільності пропозицій.

Тому й не дивно, що до нас не поспішає світовий монстр кави компанія Старбакс – тутешню конкуренцію здолати буде непросто.

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Та із дозволами не все так просто. Особливо, для кави на колесах. Кожен такий автомобіль має стояти у чітко визначеному місці, що затвердила міська влада. Але спершу цю площу треба купити на аукціоні. Стартова ціна 15 тисяч гривень. Розцінки у центрі можуть сягати мільйона за місце за один рік.

У столиці серед об’єктів пересувної торгівлі законно працюють лише 200. Решта, а це майже тисяча, дозволів не мають. У департаменті благоустрою обіцяють активніше боротися із нечесними підприємцями. Для цього збільшують кількість демонтажних бригад. А покупцям радять шукати спеціальну голограму. Її чіпляють тільки на законні кіоски та кавомобілі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що кава допомагає швидко схуднути

Опубліковано Жовтень, 10 в 20:36



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